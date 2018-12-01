Топурия: своевременная терапия ВИЧ дает жизнь

"В течение 5 лет у нас в СПИД Центре, не зафиксирован рост ВИЧ-инфицированных. Варьируются цифры плюс минус 5-10 человек. У нас нет роста, нет и снижения, прямая линия. Люди более информированы стали, больше заботятся о своем здоровье и обращаются. Помимо этого у нас должны сдавать анализы, когда поступают на службу в госучреждения. Это помогает выявлению заболевания. С 2008 года у нас все ВИЧ и СПИД инфицированные получают АРВ – терапию. Это тоже своего рода профилактика передачи болезни. Те пациенты, которые пьют препараты, у них вирус в крови доходит до нуля. Пациенты, узнавшие в нашем центре о диагнозе, сразу же получают терапию, с ними работают психологи. Мы следим за их состоянием. Очень важно начать лечение ВИЧ сразу. Я хочу, чтобы люди знали, если своевременно выявим заболевание, то на сегодняшний день от ВИЧ, СПИД не умирают. Люди, принимая АРВ-терапию, живут 10, 15- 20 лет. Если своевременно начнешь терапию, то никаких сопутствующих болезней не присоединится, и человек будет жить, работать, содержать семью, и к тому же не будет заразен. АРВ-терапию пациенты получают бесплатно. Полностью ВИЧ-инфекция не излечивается, человек пожизненно пьет препараты и вирус в его крови под контролем", - сказала Топурия.

Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году, отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day).

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