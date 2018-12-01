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Маяновский о ВИЧ-инфекции: вылечить нельзя, но жить полноценной жизнью можно

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Председатель Координационного совета всероссийской общественной организации объединение людей живущих с ВИЧ Владимир Маяновский рассказал на радио Sputnik о значении Всемирного дня борьбы со СПИДом и о том, что человек с таким диагнозом, может жить полноценной жизнью.

"В прошлом ВИЧ-инфекция  не лечилась и люди умирали. Заболевание было стигматизировано и дискриминировано.  Людям ничего не оставалось, как просто бить в колокола, говорить, что они есть, умирают и надо лечение. Благодаря массовым мероприятиям о значении дня 1 декабря, как Всемирного дня борьбы со СПИДом,  многие задумалась, что проблема действительно серьезная.  По общим данным от СПИДа, за время эпидемии в мире, умерло от 30 до 40 миллионов человек. Кто-то говорит 28, а кто-то 42 миллиона. Это население крупной европейской страны. Мы рады, что сегодня есть эффективные методы лечения. ВИЧ-инфекцию, к сожалению, полностью вылечить нельзя, но совершенно спокойно можно контролировать и жить полноценной жизнью, сколько тебе Бог отвел. Наверное, это одно из достижений этого дня", - отметил Маяновский в эфире радио Sputnik.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита. По-прежнему проблема распространения СПИДа стоит крайне остро, являясь поистине мировым бедствием.

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