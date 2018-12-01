Маяновский о ВИЧ-инфекции: вылечить нельзя, но жить полноценной жизнью можно

"В прошлом ВИЧ-инфекция не лечилась и люди умирали. Заболевание было стигматизировано и дискриминировано. Людям ничего не оставалось, как просто бить в колокола, говорить, что они есть, умирают и надо лечение. Благодаря массовым мероприятиям о значении дня 1 декабря, как Всемирного дня борьбы со СПИДом, многие задумалась, что проблема действительно серьезная. По общим данным от СПИДа, за время эпидемии в мире, умерло от 30 до 40 миллионов человек. Кто-то говорит 28, а кто-то 42 миллиона. Это население крупной европейской страны. Мы рады, что сегодня есть эффективные методы лечения. ВИЧ-инфекцию, к сожалению, полностью вылечить нельзя, но совершенно спокойно можно контролировать и жить полноценной жизнью, сколько тебе Бог отвел. Наверное, это одно из достижений этого дня", - отметил Маяновский в эфире радио Sputnik.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита. По-прежнему проблема распространения СПИДа стоит крайне остро, являясь поистине мировым бедствием.