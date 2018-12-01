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© Foto/ "Научная Россия"

Эйсмонт о полете на Марс: главная проблема - радиация

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Ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал на радио Sputnik, почему в ближайшем будущем невозможен полет на Марс.

Глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что отправится на Марс с вероятностью 70%, сообщает американское издание Axios. 

"Безусловно, это в стиле Маска делать такие заявления. Они ему помогают в его бизнесе, но есть и положительный эффект. Это всем нам напоминает, что мечта как-то полететь на Марс сохраняется. Конечно, говорить о том, что вскоре, через 10 , даже через 20 лет мы полетим на Марс реально, вряд ли, случится. Есть проблемы, которые не во власти Маска сейчас решить и главная из них, все с этим согласны, надо преодолеть или справиться с радиацией. Технические возможности - доставить аппарат с экипажем на Марс, вернуть его, такие возможности есть, но экипаж должен вернуться живым и здоровым", - сказал Эйсмонт в эфире радио Sputnik.



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