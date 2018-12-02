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Эксперт Международного Финансового Центра Владимир Рожанковский
© Screenshot/ Youtube / TeleTrade Russia

Рожанковский рассказал, откажутся ли в мире от наличных

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Эксперт Международного Финансового Центра Владимир Рожанковский в эфире радио Sputnik рассказал, готов ли мир отказаться от наличных.

В Швеции остался всего 1% наличных денег. Отказ от купюр в стране достиг своего пика - их не принимают в большинстве кафе, ресторанах и даже в известной Икее.

"Постепенно общество идет к цифрализации. Еще Билл Клинтон в далеком, по-моему, 98-м году взял курс на paper letters economics - безбумажную экономику. И он, на мой взгляд, преуспел, по крайней мере, в отдельной области.  Бумаги - это истребление леса. Должно быть, все на электронных носителях, "облачные" технологии неплохо себя зарекомендовали, дальше следует позаботиться о  вопросе безопасности, - сообщил Рожанковский в эфире радио Sputnik.

По его словам, полная амортизация купюр наступает приблизительно через 15 лет после выпуска, через 5 лет наступает 50% износ купюры.

"Соответственно, государству необходимо у своих же граждан собирать деньги для того, чтобы печатать новые купюры", - отметил эксперт.



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