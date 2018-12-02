Рожанковский рассказал, откажутся ли в мире от наличных

В Швеции остался всего 1% наличных денег. Отказ от купюр в стране достиг своего пика - их не принимают в большинстве кафе, ресторанах и даже в известной Икее.

"Постепенно общество идет к цифрализации. Еще Билл Клинтон в далеком, по-моему, 98-м году взял курс на paper letters economics - безбумажную экономику. И он, на мой взгляд, преуспел, по крайней мере, в отдельной области. Бумаги - это истребление леса. Должно быть, все на электронных носителях, "облачные" технологии неплохо себя зарекомендовали, дальше следует позаботиться о вопросе безопасности, - сообщил Рожанковский в эфире радио Sputnik.

По его словам, полная амортизация купюр наступает приблизительно через 15 лет после выпуска, через 5 лет наступает 50% износ купюры.

"Соответственно, государству необходимо у своих же граждан собирать деньги для того, чтобы печатать новые купюры", - отметил эксперт.