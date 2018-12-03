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Адлейба рассказала, что может стать причиной онкозаболеваний

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Главная борьба с раковыми заболеваниями – это профилактика, сказала в эфире радио Sputnik онколог-химиотерапевт Национального онкологического центра Абхазии Сария Адлейба, которая приняла участие в XXII Российском онкологическом конгрессе в Москве.

"Генетический фактор, неправильный образ жизни, инфекционные заболевания могут стать причинами онкологии у человека. Кроме этого, есть много причин, которые мы на данный момент пока не знаем. По моей теме по исследованию способов излечения редких опухолей желудочно-кишечного тракта, сведений о причинах возникновения таких опухолей нет. Только, к счастью для нас, уже выявлены генетические мутации, которые точно могут сказать, что это именно такие опухоли. Каждый человек должен внимательно относиться к своему здоровью, проходить гастроскопию, женщины - посещать гинеколога, проходить маммографию после 40 лет, мужчины - проходить рентгенографию грудной клетки, проверять показатели ПСА, которые могут говорить о заболевании предстательной железы. Это основные исследования. Есть, конечно, редкие злокачественные образования, которые тяжело выявить просто на диспансерном учете. Этим нужно прицельно заниматься. То есть главная борьба с раком – это профилактика, потому что на запущенной стадии, как мы все знаем, с ним бороться очень тяжело", - сказала Сария Адлейба.

На XXII Российском онкологическом конгрессе, проходившем в Москве, была представлена работа по исследованию способов излечения редких опухолей желудочно-кишечного тракта, рассказала в интервью радио Sputnik онколог-химиотерапевт Национального онкологического центра Абхазии Сария Адлейба. Ее исследование вошло в пятерку лучших работ. Всего в конгрессе было представлено 400 исследовательских работ, посвященных различным видам онкологии.



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