Безпалько: тайные операции Лондона доказывают, что Украина превращается в плацдарм НАТО

Посольство России в Лондоне прокомментировало опубликованную в СМИ информацию о тайной операции Великобритании на Украине.

Русская служба Би-Би-Си в воскресенье сообщила о том, что несколько групп британских военнослужащих из секретной 77 бригады находятся на Украине. Уточнялось, что в бригаде служат свыше тысячи человек, "выполняющих военные задачи в интернете, психологическое воздействие и информационные операции". "Фактически Украина превращается в плацдарм НАТО, официально оставаясь по конституции внеблоковым государством. Но поскольку здесь есть явное противоречие, президент (Украины Петр) Порошенко и заговорил о необходимости закрепить в конституции курс Украины в НАТО. Проблема в том, что такие решения не могут приниматься только парламентом и президентом. Это должен решать весь народ на референдуме – о чем, кстати, вполне справедливо говорят сейчас на Украине. В настоящий момент такой референдум невозможен из-за военного положения, и есть серьезные сомнения, что он вообще когда-нибудь будет проведен. А тем временем в стране фактически создаются две американские базы, присутствуют американские войска и американские военные советники, мы видим, что британцы также направляют свой воинский контингент – пока что для проведения психологического воздействия и информационных операций. Идет фактическое насыщение Украины военными специалистами стран НАТО, несмотря на ее внеблоковый статус. Но это, естественно, никого не смущает ни в Киеве, ни в Вашингтоне, ни в Лондоне: им это нужно – ну, значит, так и будет", – сказал Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik.

В конце ноября британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявлял о планах наращивания на Украине военного присутствия. Тогда в посольстве России отмечали, что подобные намерения входят в противоречие с попытками урегулировать конфликт на основе Минских соглашений.