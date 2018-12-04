Руслан Джопуа о Битове: был мне не только старшим другом, но и духовным отцом

"Он в каком-то смысле для меня был не только старшим другом, но и духовным отцом. Я считаю, что это была одна из самых грандиозных личностей, которые я встречал в своей жизни. А я, живя в Москве 40 лет, почти всю московскую элиту знаю очень хорошо и не просто знаю, а дружил и дружу со многими. Но такого, как Андрей, по уму, по порядочности, по смелости и мудрости, такого глубокого, таких людей в мире можно пересчитать по пальцам двух рук. Это был очень большой человек. Редко бывает, чтобы большой писатель был еще и грандиозным человеком. У него была очень сложная жизнь, во времена СССР его не особенно печатали, власти его не особенно любили, но он всегда вел себя очень достойно, спокойно и мудро. Мне есть с кем его сравнивать среди российской элиты, поэтому могу сказать, что он был одним из выдающихся людей", - рассказал Руслан Джопуа.

3 декабря в Москве на 82-м году жизни умер писатель Андрей Битов.

Битов — один из основателей постмодернизма в русской литературе, автор романов "Пушкинский дом", "Человек в пейзаже", "Грузинский альбом".

За собрание прозы "Империя в четырех измерениях" в 2014 году он получил премию правительства Российской Федерации в области культуры. В 2015 году Битов стал лауреатом Платоновской премии, а спустя три года его наградили орденом Дружбы.

Битов также был почетным членом Российской академии художеств.

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