Ярулин об ответе НАТО на инцидент в Черном море: максимум обратятся к России с призывами

США рассчитывают на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе выработать единый ответ альянса на инцидент в Керченском проливе, заявил во вторник высокопоставленный сотрудник госдепартамента журналистам на борту самолета госсекретаря США по пути в Бельгию.

Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik прокомментировал настроения в странах альянса.

"Я думаю, что какой-то уж очень масштабной реакции не будет. Понятно, что следует ожидать обращения с разного рода призывами к России. Понятно также, что в той или иной форме они нас осудят за этот инцидент. А в какой именно форме – тут очень многое, конечно, зависит от позиции США – а она, что интересно, до сих пор не до конца ясна. Что касается европейских стран, то их реакция как раз более или менее понятна. Если говорить об основной их массе, то они, с одной стороны, не хотят давать повод упрекать их в бездействии и поэтому будут как-то реагировать. С другой – на острую конфронтацию они явно не настроены. Конечно, очень активно поведут себя (на встрече глав МИД стран НАТО, – ред.) представители прибалтийских стран, Польши. Но, думаю, такие страны, как Германия и Франция не особо дадут им развернуться", – сказал Илдус Ярулин.

Встреча министров пройдет в Брюсселе 4-5 декабря.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.