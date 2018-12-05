Семен Пегов рассказал, как вместе с Чичериной создали песню в честь Моторолы

"Это не были самостоятельные стихи, которые я когда-то написал. Мы давно дружим с Юлей Чичериной, и как-то завязался разговор о том, что она давно хотела бы сделать песню в память о Мотороле, о нашем с ней общем друге, но не в прямом смысле, а в каком-то метафорическом. Юлия рассказала, что он для нее ассоциируется с древнерусским героем Пересветом, который мог на себя ответственность и смелость во время решающей для страны битвы принять этот бой один на один. Она знала, что я пишу стихи, и я сказал ей, что могу попробовать написать. Возвращаясь от нее на электричке, я за час набросал эти стихи и отправил Юле, у нее тоже быстро, буквально за одно утро, родилась песня. В целом песня родилась без особых мук творчества. Я Моторолу знал хорошо и с ребятами, которые сейчас служат, общаюсь постоянно, езжу туда, там у меня много друзей. То, как они относятся к Мотору, как мы обсуждаем жизнь Мотора, какие-то впечатления, метафоры о нем – видимо, все это было на подкорке ,и нужен был толчок, чтобы все это сформировалось. В песне есть такое выражение "древнерусского спартанца", это как подсказка, что стихи про Моторолу, потому что он свое подразделение назвал "Спарта". В то же время Мотор был глубоко русский человек с околовикингскими что ли корнями, поэтому я сделал такой оксюморон "древнерусского спартанца", который как раз указывает, что речь не идет конкретно о былинном герое, а идет именно о Моторолле", - сказал Семен Пегов.

Семен Пегов – поэт, военный корреспондент российских федеральных телеканалов, создатель и руководитель проекта WarGonzo. Родился в 1985 году, публиковался в российских альманахах "Под часами", "Персона" и "Современники". Лауреат Пушкинского фестиваля "С веком наравне-2008", участник Форума молодых писателей "Липки-2011". Семен Пегов с 2008 по 2013 годы жил и работал в Сухуме в телекомпании "Абаза-ТВ", писал для изданий "Нужная газета", "Чегемская правда", "Новый день".

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