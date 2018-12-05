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Виталий Федоренко - директор футбольной лиги Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук

Федоренко о чемпионате Абхазии по футболу: формат "осень-весна" показал свою эффективность

Радио
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Об итогах первого круга чемпионата Абхазии по футболу в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал директор Футбольной лиги республики Виталий Федоренко.

"От Федерации футбола стоит отметить, что решение перейти на формат соревнований "осень-весна", было сделано правильно. Как говорится, угадали с погодой, поля дали нам возможность провести первый круг, хотя мы поздно стартовали. Команды-участницы чемпионата себя вели дисциплинированно, в рамках спортивного уважения и к командам, и к зрителям, и к арбитрам, которые проводили матчи. КДК мы собирали два раза по незначительным нарушениям. Желтых карточек во время матчей было вынесено немного, поэтому достойно прошел первый круг, за что большое спасибо всем футболистам и всем, кто принимал участие в данном чемпионате", - сказал Федоренко.

Чемпионат Абхазии будет проходить в три круга, два остальных круга пройдут весной, и первенство завершится в мае.

В XXVI чемпионате Абхазии по футболу участвуют шесть команд: "Афон", "Гагра", сухумское "Динамо", "Нарт" Сухум, гудаутская "Рица", галский "Самурзакан".

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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