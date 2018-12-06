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Амиран Лагвилава
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лагвилава: "Абхазпродэкспорт" может помочь сельчанам реализовывать цитрусовые

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Руководитель Госкомпании "Абхазпродэкспорт" Амиран Лагвилава в пресс-центре Sputnik рассказал о целях предприятия и о том, как обстоят дела на сегодняшний день.

"Абхазпродэкспорт" - это та компания, которая, по сути, не является торговой, мы не извлекаем прибыль, купив дешевле и продав дороже. Мы созданы для того, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ на внешние рынки абхазским сельхозпроизводителям. После создания компании мы задумались о том, чтобы снизить бремя прохождения формальностей, необходимых на государственной границе. У нас соглашение с ФТС (Федеральной таможенной службой) России об учреждении на нашей территории специализированного таможенного органа, так называемого абхазского поста. Он создан, на сегодняшний день на территории Абхазии уже находятся представители ФТС России. Они аккредитованы, идет уже последний технический этап, когда загружаются программы, и мы надеемся, что в течение декабря абхазский таможенный пост ФТС России уже полностью будет готов к работе. После того, как мы будем представлять экспортные документы на абхазский таможенный пост, будут проведены все формальности. Безусловно, в присутствии ГТК Абхазии и со снятием проб представителями Россельхознадзора России. Товар будет зафиксирован на таможне с абхазской и российской стороны, затем автомобиль беспрепятственно проследует на территорию России", - рассказал Лагвилава.

В пресс-центре Sputnik руководитель Госкомпании "Абхазпродэкспорт" Амиран Лагвилава рассказал о том, какие возможности государство может предоставить для реализации цитрусовых в этом сезоне. Государственное экспортное предприятие "Абхазпродэкспорт" при Министерстве сельского хозяйства с 2017 года взяло на себя функцию реализации и экспорта цитрусовых.



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