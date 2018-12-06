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© Sputnik / Рамиль Ситдиков

Захарова о выходе США из ДРСМД: только после заключения юристов

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление руководства США о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее посольство США в Москве передало МИД России официальную ноту о намерении приостановить выполнение обязательств по ДРСМД через 60 дней.

Радио Sputnik цитирует выступление Захаровой на брифинге, где она отметила, что сначала нужно изучить текст договора и выяснить, есть ли в нем пункт о возможности приостановления.

"Есть гибридные схемы: "60 дней", приостановка, заморозка и разморозка, но они из политического лексикона. Этот документ должны изучить юристы-эксперты, особенно часть, касающуюся разрыва договоренностей", — пояснила представитель МИД.

По ее словам, только на основании этого можно будет делать выводы о приостановке договоренностей или об окончательном выходе Соединенных Штатов из ДРСМД.

20 октября президент Дональд Трамп заявил, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного Вашингтоном и Москвой еще в 1987 году. При этом он обвинил в несоблюдении договора Россию. Власти последней считают такой шаг попыткой шантажировать РФ и отвергают все обвинения американской стороны.

Россия ясно дала понять, что в случае выхода Соединенных Штатов из соглашения вынуждена будет принять меры по обеспечению своей безопасности. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие. Президент Владимир Путин заявил, что действия США могут привести к очередной гонке вооружений, и предостерег Европу от размещения новых американских ракет.



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