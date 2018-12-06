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Юрий Швыткин
© РИА Новости . Александр Паниотов

Швыткин о военном корабле США в Черном море: получат от России достойный отпор

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Планы Вашингтона отправить в Черное море военный корабль носят провокационный и агрессивный характер, отметил в эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин.

Американские СМИ сообщили о планах Вашингтона отправить военный корабль в Черное море.

"Данное действие носит провокационный и агрессивный характер, в очередной раз оно подтверждает, что ситуация с Украиной в Керченском проливе была не случайно срежиссирована со стороны западных спонсоров, в частности Соединенными Штатами. Это еще подтверждает, что был заранее спланирован сценарий. Но кто бы ни покушался на наши территориальные воды, вынашивая планы провокационно-агрессивного характера, они получат достойный отпор в соответствии с нормами международного права. Очень бы не хотелось, чтобы подводные лодки России в случае непосредственной угрозы всплывали около берегов Америки. Я думаю, ответный ход может последовать незамедлительно и будет достаточно серьезный, такой, что некоторым в Белом Доме придется запасаться туалетной бумагой", - сказал Швыткин в эфире радио Sputnik.

Соединенные Штаты готовятся направить один из своих военных кораблей в Черное море после инцидента с украинскими судами в Керченском проливе. Об этом, как сообщает RТ, передал телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.



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