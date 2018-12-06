Кобахия о Мушни Хварцкия: стал героем задолго до войны

Ученый-археолог, Герой Абхазии, командующий Гумистинским оборонительным рубежом Мушни Хварцкия погиб на Восточном фронте 6 октября 1992 года в селе Лашкиндар (ныне Цхинцкар).

"Мушни - один из тех людей, который для меня и сегодня является ориентиром, когда я что-либо делаю. Он был героем своего времени. Он стал героем своего времени еще задолго до того, как началась война. Он формировал определенную культуру взаимоотношения людей, роль мужчины, когда дело касается его Родины. Он был очень воспринимаемый обществом. Сегодня немного другой дискурс воспоминаний о нем. Часто имя Мушни всплывает, когда в стране ощущается дефицит ценностей, во время выборов, общественно-политических дебатов, во время кризисов. У группы людей возникает желание быть воспринимаемым обществом, и тогда они начинают вспоминать Мушни, говорить о его значимости. Это заключается в том, что Мушни, как монолитная глыба. Даур Зантария написал о нем - "кремневый человек". Он стоит особняком. Сегодня его очень не хватает. Я убежден, что если бы волею судьбы он был бы сегодня с нами, то мир вокруг нас был бы в иных тонах. Не хватает его беспредельно", - отметил Кобахия.

Он рассказал, что собирается написать книгу о войне, и два человека, о которых ему сложно писать, - это Мушни Хварцкия и Адгур Инал-ипа, люди, которые были "огромным миром".

Герой Абхазии Мушни Хварцкия похоронен на исторической поляне "Лыхнашта". Он был уверен в правоте и победе: "Я верю в свой народ и в то, что мы победим, что через эту победу и страдания мы возродимся другими, на качественно новом уровне", - говорил он в дни войны. Мушни Хварцкия был не только командиром, военачальником, но и исследователем каменного века Абхазии. Его перу принадлежит ряд научных трудов.

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