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Киселев об организации рэп-фестиваля в России: других вариантов у меня нет

Радио
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2010

Генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал об идее организовать рэп-фестиваль в России.

В последнее время в России срывали выступления рэп-исполнителей Хаски, Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона". Музыканты Баста, Oxxxymiron и Noize MC дали концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку Хаски.

"Я понял, что вмешательство силовых структур в культуру начинает зашкаливать. Молодежь оказалась под ударом. Поскольку программа "Вести недели" ввела культурную страничку, я рассказал о Хаски, а вся эта история отражает настроения в том секторе культуры, который представляет собой рэп, а рэп, безусловно, культура. Сразу мне позвонили с Хип-Хоп радио, ребята вывели меня в прямой эфир и благодарили за поддержку, потому что они почувствовали себя в какой-то момент брошенными. Потом уже позвонили и другие радиостанции, и я понял, что у меня нет вариантов, кроме как выступить с этой инициативой и организовать крупный рэп-фестиваль, поскольку ни одного рэп-фестиваля в России толком нет. Есть мероприятия, которые называются фестивалями, но это однодневные концерты", - сказал Киселев в эфире радио Sputnik.

Рэп невозможно запретить, как нельзя запретить мат, поскольку это явление культуры, заявил Киселев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он прокомментировал ситуацию, которая возникла после его комментария в защиту рэперов в программе "Вести недели". По его словам, она вызвала "большой хайп".

В связи с этим Киселев решил организовать рэп-фестиваль в Коктебеле 28-30 августа в 2019 году.



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