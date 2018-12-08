15:14 08 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.92
  • EUR76.08
Поиск
Диана Хинтба
© Фото: Facebook/Diana Khintba

Хинтба о профессии художника: это жизнь на грани между реальностью и другой жизнью

Радио
Получить короткую ссылку
5420

В свой профессиональный праздник художница Диана Хинтба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как понимают современный мир художники.

"Быть художником – это прекрасно. Эта профессия очень сложная, требует отдачи, человек постоянно должен находиться в этой среде, но это прекрасная профессия. Это  даже не профессия, это жизнь, которую нужно просто жить. Это где-то на грани между реальностью и какой-то другой жизнью, поэтому очень не легко в современном мире найти некий баланс, когда много ежедневных проблем, это очень сложно. Но с другой стороны это прекрасно. Этот творческий процесс очень выматывает и физически, и морально, но также от него и много отдачи, эмоционального прихода, как и в любом любимом деле", - сказала Диана Хинтба.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

С 2007 года 8 декабря отмечается Международный день художника, который был учреждён Международной Ассоциацией "Искусство народов мира". 

По теме

Об истории и ритуалах Абхазии: картина Батала Джапуа стала лучшей работой года


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Неслабая профессия: пилоты-женщины в гражданской авиации
Друзья и коллеги поздравили Sputnik Абхазия с Днем рождения
Друзья и коллеги поздравили Sputnik Абхазия с Днем "рождения"
Sputnik Абхазия 4.0
Sputnik Абхазия: четыре года на информационной "орбите"

Соцсети

Sputnikabkhazia