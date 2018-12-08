Хинтба о профессии художника: это жизнь на грани между реальностью и другой жизнью

"Быть художником – это прекрасно. Эта профессия очень сложная, требует отдачи, человек постоянно должен находиться в этой среде, но это прекрасная профессия. Это даже не профессия, это жизнь, которую нужно просто жить. Это где-то на грани между реальностью и какой-то другой жизнью, поэтому очень не легко в современном мире найти некий баланс, когда много ежедневных проблем, это очень сложно. Но с другой стороны это прекрасно. Этот творческий процесс очень выматывает и физически, и морально, но также от него и много отдачи, эмоционального прихода, как и в любом любимом деле", - сказала Диана Хинтба.

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С 2007 года 8 декабря отмечается Международный день художника, который был учреждён Международной Ассоциацией "Искусство народов мира".