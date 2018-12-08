19:39 08 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.92
  • EUR76.08
Поиск
Анжела Ладария
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ладария о письмах Деду Морозу: вера в чудеса помогает выстоять в жизненных ситуациях

Радио
Получить короткую ссылку
7 0 0

Все ли просьбы детей Деду Морозу стоит исполнять и как подобрать нужные слова, если пожелание оказалось невыполнимо, в эфире радио Sputnik рассказала психолог Анжела Ладария.

До самого любимого праздника Нового года остается чуть более трех недель, этого времени достаточно для того, чтобы малыши написали письма Деду Морозу, а родители постарались сделать все, чтобы просьбы дошли до адресата. Почему детвора верит в чудо и как эту веру поддерживать взрослым, в эфире радио Sputnik рассказала психолог Сухумского дома юношества Анжела Ладария.

"Здорово, что есть вера в чудо. Вера в чудеса помогает, особенно детям. Это, видимо, то, что поддерживает. Конечно в возрасте 10-12 лет ребенок уже сам поймет, что к чему, есть ли эта сказка, придуманная взрослыми или нет. Но до 10 лет хочется верить в чудеса и это здорово, потому что, как утверждают психологи, способность верить в чудеса дает больше возможности выстоять в жизненных ситуациях. Послание Деду Морозу – это хороший способ воспитания. Это можно использовать, как бартерную сделку – ребенок пишет просьбу, а взамен можно сказать, что Дед Мороз будет выбирать. Дети сейчас пишут такие желания, которые не всегда выполнимы. Тут, конечно, все будет упираться в бюджет семьи. Потребности ребенка могут оказаться абсолютно несоразмерными. Во-вторых, если даже есть такая возможность, а стоит ли это делать? Мне кажется, тут каждый в своей семье должен решать индивидуально. Если родители платежеспособны, а ребенок действительно заслуживает поощрения своим образом жизни, поведением, учебой, то почему бы и нет? То есть тут надо в семье родителям решить, будут ли они дарить тот самый подарок. Мы говорили об этом на занятиях с детьми и у них были разные версии. Я спросила, обидятся ли они, если Дед Мороз не сможет принести дорогой подарок, который они заказали. "Нет, значит в следующий раз принесет", - сказали они. И они так мне подсказали ответ, что говорить взрослым, если подарок окажется им не по карману. То есть можно объяснить, почему, главное, что любое "да" и "нет" должно быть объяснено тем же Дедом Морозом", - сказала Анжела Ладария.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Теги:
"Дед Мороз"


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Неделя в объективе: гонки на быках, "Марш чертей" и конкурс Мисс Франция-2019
Stop 'n' rock: на светофорах в немецком Фридберге изображение Элвиса указывает путь
Sputnik Абхазия 4.0
Sputnik Абхазия: четыре года на информационной "орбите"

Соцсети

Sputnikabkhazia