Ладария о письмах Деду Морозу: вера в чудеса помогает выстоять в жизненных ситуациях

До самого любимого праздника Нового года остается чуть более трех недель, этого времени достаточно для того, чтобы малыши написали письма Деду Морозу, а родители постарались сделать все, чтобы просьбы дошли до адресата. Почему детвора верит в чудо и как эту веру поддерживать взрослым, в эфире радио Sputnik рассказала психолог Сухумского дома юношества Анжела Ладария.

"Здорово, что есть вера в чудо. Вера в чудеса помогает, особенно детям. Это, видимо, то, что поддерживает. Конечно в возрасте 10-12 лет ребенок уже сам поймет, что к чему, есть ли эта сказка, придуманная взрослыми или нет. Но до 10 лет хочется верить в чудеса и это здорово, потому что, как утверждают психологи, способность верить в чудеса дает больше возможности выстоять в жизненных ситуациях. Послание Деду Морозу – это хороший способ воспитания. Это можно использовать, как бартерную сделку – ребенок пишет просьбу, а взамен можно сказать, что Дед Мороз будет выбирать. Дети сейчас пишут такие желания, которые не всегда выполнимы. Тут, конечно, все будет упираться в бюджет семьи. Потребности ребенка могут оказаться абсолютно несоразмерными. Во-вторых, если даже есть такая возможность, а стоит ли это делать? Мне кажется, тут каждый в своей семье должен решать индивидуально. Если родители платежеспособны, а ребенок действительно заслуживает поощрения своим образом жизни, поведением, учебой, то почему бы и нет? То есть тут надо в семье родителям решить, будут ли они дарить тот самый подарок. Мы говорили об этом на занятиях с детьми и у них были разные версии. Я спросила, обидятся ли они, если Дед Мороз не сможет принести дорогой подарок, который они заказали. "Нет, значит в следующий раз принесет", - сказали они. И они так мне подсказали ответ, что говорить взрослым, если подарок окажется им не по карману. То есть можно объяснить, почему, главное, что любое "да" и "нет" должно быть объяснено тем же Дедом Морозом", - сказала Анжела Ладария.

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