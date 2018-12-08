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Тимур Ахба
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Ахба: главной проблемой Кубка Абхазии по мини-футболу стала дисциплина игроков

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Как Федерация мини-футбола Абхазии намерена бороться с главной проблемой – некорректным поведением игроков на поле, в эфире радио Sputnik рассказал президент Федерации Тимур Ахба.

7 декабря завершился первый в истории страны Кубок Абхазии по мини-футболу, участие в котором приняли 24 команды. Обладателем кубка стала команда "Рубин 2", второе место заняла команда "Буревестник", третье место у команды "Гудаута".

"Главная проблема, с которой мы столкнулись – это дисциплина на поле. По итогам этого Кубка контрольно-дисциплинарный комитет вынес более двадцати дисквалификаций и замечаний. Главная проблема – это поведение игроков. А мы хотим, чтобы на наши игры приходили не только мужчины, но и дети, и женщины, а они проявляют интерес к этому виду спорта. Но на поле стоит нецензурная брань, которую слышно далеко за пределами стадиона. С этой проблемой мы намерены бороться очень серьезно, для этого в ближайшее время мы проведем встречу с Федерацией футбола Абхазии и с представителями любительской футбольной лиги Абхазии. Мы должны объединиться и решать проблему в корне", - сказал Ахба.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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