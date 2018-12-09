Васильев: ближайшее десятилетие будем "кушать" исламскую моду

"Политика всегда играла особую роль в моде, особенно политические перемены. Это естественно, потому что модой, кроме стиля, двигают деньги, а когда их нет, мода замирает и превращается в какие-то другие формы", - рассказал Васильев.

В пример историк привел послевоенный период, когда женщины носили обувь на деревянной подошве или рисовали химическим карандашом стрелку на голой ноге от "невидимого" чулка.

"Что нас ждет? Нас ждет засилье мусульманской моды. Если вы откроете любой модный сайт - главные советы на Новый год, как модно носить платок. Я это говорил пять лет назад, мне сказали: "Да не будем мы ходить в платках". Я вам говорю, будете и очень даже охотно, потому что это то, что вас заставят делать в стране, где такое количество мусульман, а Россия является такой страной", - заявил Васильев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", приуроченной к презентации его книги.

Александр Васильев предстал в образе узбекского бая на улицах Хивы.

Напомним, в 2017 Васильев заявлял, что у моды нет никакого другого будущего, кроме как исламского вектора.

"Никакого другого будущего у моды вообще нет — мода разделась окончательно. И, безусловно, мусульмане завоевывают все больше и больше интереса. Это значит, что эта тенденция стала очень глобальной", — подчеркнул Васильев Sputnik Таджикистан.

По его словам, данный тренд в женской одежде — платки и хиджабы — будет и дальше развиваться и завоевывать подиумы.

"Я это воспринимаю не печально и не радостно: это констатация фактов", — считает историк моды, пояснив, что, поскольку Россия упустила благоприятный момент поднять в мире национальный тренд, теперь "мы будем "кушать" все следующие 10 лет исламскую моду".