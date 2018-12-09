Хинтба рассказал о новогоднем спектакле в РУСДРАМе

"На Новый год особенно маленькие зрители уже приучены к тому, что в нашем театре происходит что-то очень яркое, запоминающееся, праздничное. В этом году будет замечательный детский спектакль под названием "Пиратский праздник Новый год". Это о предновогодней забавной ситуации на пиратском судне, в котором будут участвовать Дед Мороз, Снегурочка. Это будет смешно, ярко, с песнями, танцами и спецэффектами. Режиссер спектакля Джамбул Жордания, он уже традиционно выпускает новогодние представления. Хорошо чувствует зрителя, и спектакли у него здорово получаются. Будет очень добрый яркий спектакль для детей и их родителей. В нем будут заняты молодые актеры и опытные артисты",- рассказал Хинтба.

Спектакль в театре будет идти с 27 по 30 декабря в 11 и в 13 часов, а также со 2 по 5 января. По словам Хинтба значительная часть билетов уже раскуплена.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.