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Хагба о благотворительном концерте "Гагрипш" в Москве: гагрцы могут гордиться земляками

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О благотворительном выступлении детского ансамбля "Гагрипш" на сцене ГИТИСа и о том, как прошел концерт, в эфире радио Sputnik рассказала исполнительный директор отдела по международному сотрудничеству фонда "Ашана" Эсма Хагба.

"Пока дети ехали в поезде, присылали нам свои видео и фото, на которых было видно, что на остановках и в поезде они танцуют. Это было очень трогательно, мы понимали, что на Москву надвигается какой-то поезд счастья, и с нетерпением ждали ребятишек. На месте они сразу же адаптировались. У них было много костюмов и номеров. В ГИТИСе все было организовано, и они быстро подготовились к выступлению. После концерта была красочная фотосессия со зрителями. Это тоже добавило душевности мероприятию, за что им большое спасибо. Дети выложились по максимуму. Мы благодарны им, руководителям, отдельная благодарность родителям, которые взяли на себя расходы по пребыванию в Москве. Они внесли неоценимый вклад своим участием, гагрцы могут гордиться своими земляками", - отметила Хагба.

Детский хореографический ансамбль "Гагрипш" выступил с благотворительным концертом в поддержку подопечных фонда "Ашана" в Москве в концертном зале ГИТИСа. Благотворительный концерт прошел в рамках нового проекта фонда "От сердца к сердцу". В рамках благотворительной акции состоялась выставка детского творчества "Зимняя Абхазия".

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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Теги:
Благотворительный фонда "Ашана"


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