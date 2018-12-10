Джинджолия: каждый желающий может стать персональным Дедом Морозом для подопечных "Ашаны"

О благотворительной акции "Стань Дедом Морозом" на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказала директор культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

"Сейчас у нас проходит самая любимая предновогодняя акция "Стань Дедом Морозом" которую ждут не только подопечные фонда "Ашана", но и также граждане, жители Абхазии, и не только, так как в ней принимают участие граждане России, Турции и других стран. Суть акции в том, что мы ежегодно перед Новым годом спрашиваем у наших подопечных, какой подарок они хотели бы от Деда Мороза на Новый год. Дети присылают нам свои пожелания. Мы выкладываем все эти пожелания в наши соцсети, добрые люди откликаются и у каждого подопечного фонда находится свой личный Дед Мороз или своя Снегурочка. Мы даем возможность каждому, кто приобрел подарок, вручить его лично, либо в конце декабря мы с волонтерами "Ашаны" в костюмах Снегурочки и Деда Мороза ездим по домам к нашим подопечным и вручаем им подарки от граждан, которые приняли участие в акции. Сейчас она проходит, я призываю всех следить за нашими соцсетями. Мы ежедневно выкладываем по одному-два желания наших подопечных", - сказала Джинджолия.

Мактина Джинджолия выразила уверенность в том, что и в этом году акция пройдет активно, таким образом подопечным КБФ "Ашана" будет подарена еще одна возможность улыбнуться.