Логуа о возрождении футбола в Абхазии: нужна одна команда, играющая в сильной лиге

"Я не открою Америку, и многие так думают. Многие, кто занимаются тренерской работой, мы все приходим к одному мнению, что для того, чтобы развитие футбола в Абхазии получило импульс, нам нужно не переставать играть во внутреннем чемпионате, но нам нужна одна команда. Не знаю, как она будет выглядеть и как называться, главное, что она должна быть и она должна играть в более сильной лиге, чтобы наши дети, играющие сегодня в детский футбол, не пропадали даром. Чтобы они могли где-то участвовать. Для этого, возможно, нужно создать какую-то лигу. Если сегодня нас не хотят или не могут принять в Чемпионат России, то можно было бы играть, например, с Крымом, Карабахом, Южной Осетией, Приднестровье, ЛНР и ДНР. Из них можно было бы собрать команд 14, поучаствовать в играх. Конечно, это связано с финансовыми затратами но зато у нас футбол начнет расти", - сказал Логуа.

Полную версию интервью с Юрием Логуа слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Всемирный день футбола отмечается 10 декабря.