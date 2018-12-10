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Юрий Логуа
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Логуа о возрождении футбола в Абхазии: нужна одна команда, играющая в сильной лиге

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Можно ли назвать Абхазию футбольной страной, в эфире радио Sputnik Абхазия рассуждает тренер ФК "Динамо" Сухум, знаменитый в Абхазии футболист Юрий Логуа.

"Я не открою Америку, и многие так думают. Многие, кто занимаются тренерской работой, мы все приходим к одному мнению, что для того, чтобы развитие футбола в Абхазии получило импульс, нам нужно не переставать играть во внутреннем чемпионате, но нам нужна одна команда. Не знаю, как она будет выглядеть и как называться, главное, что она должна быть и она должна играть в более сильной лиге, чтобы наши дети, играющие сегодня в детский футбол, не пропадали даром. Чтобы они могли где-то участвовать. Для этого, возможно, нужно создать какую-то лигу. Если сегодня нас не хотят или не могут принять в Чемпионат России, то можно было бы играть, например, с Крымом, Карабахом, Южной Осетией, Приднестровье, ЛНР и ДНР. Из них можно было бы собрать команд 14, поучаствовать в играх. Конечно, это связано с финансовыми затратами но зато у нас футбол начнет расти", - сказал Логуа.

Полную версию интервью с Юрием Логуа слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Всемирный день футбола отмечается 10 декабря.



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