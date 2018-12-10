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Джопуа о бешенстве животных: в Абхазии опасность подстерегает на улицах

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Почему в Абхазии шакалы нападают на людей, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа.

Школьница и восемнадцатилетний парень пострадали в Очамчыре от нападения шакалов за последнюю неделю. В одном из этих двух случаев ветеринарами Абхазии было установлено, что хищник заражен вирусом бешенства.

"Связано это с возрастающим количеством диких плотоядных животных, которые являются резервуаром заболевания. Если человека укусило дикое животное, необходимо обратиться в медучреждение и следовать всем инструкциям как ветврачей, так и медперсонала лечебного учреждения. Бешенство – одна из древнейших болезней. Поэтому все, что необходимо делать, казалось бы, должно быть людям известно. Чтобы человеку, у которого есть кошки и собаки, обезопасить себя, необходимо ежегодно их вакцинировать. В Абхазии есть программа, в год раз ветеринары проводят массовые вакцинации. Необходимо прививать всех домашних кошек и собак, потому что эти плотоядные в случае их заражения бешенством, спустя определенное время, обязательно набрасываются на людей и других животных. Владельцы животных должны осознавать, что это довольно серьезное и ответственное дело. Если после укуса время упущено, то, когда пойдут симптомы этого заболевания, то будь то человек или животное, обречены. Как себя вести в  природе? Человек должен понимать, что в Абхазии есть большое количество шакалов, лис и волков, он должен механически как-то защищаться от них, должен быть готовым к тому, что из любого уголка может вылезти зверь и нанести травму. А самое страшное, если это животное бешеное. Поэтому нужно себя защищать. Детей нельзя отпускать одних  в лес. В случае укуса нужно понимать, что просто так шакал, лисица или волк не нападает на человека. Если произошло нападение, обязательно надо подозревать, что это был бешеный зверь и надо обратиться в медучреждение", - сказал Джопуа.

Полную версию интервью с главным ветврачом Абхазии слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

 



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