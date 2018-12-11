Милюков о "Новых голосах" в Сухуме: несомненно это будет настоящий музыкальный праздник

О музыкальном празднике, которой состоится в Абхазской госфилармонии 19 декабря, в эфире радио Sputnik рассказал один из участников проекта "Новые голоса" солист Московской филармонии Игорь Милюков.

Вокальный проект "Новые голоса" состоится в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 19 декабря. В составе группы три вокалиста: солист Московского театра оперетты обладатель гран-при международного конкурса, финалист телевизионного проекта "Голос" Павел Иванов, заслуженный артист Приднестровской Молдавской республики, солист Московской филармонии, лауреат Всероссийской премии "Овация" Игорь Милюков и солист Московского театра оперетты, лауреат международных конкурсов Иван Викулов.

"К предложению Абхазской филармонии выступить в Сухуме мы отнеслись с большой радостью, потому что мы искренне очень любим Абхазию – страну замечательных добрых людей, страну кавказского гостеприимства, моря, солнца, страну замечательной необыкновенной природы, которой больше нет нигде в мире. Поэтому мы с большим удовольствием в легендарном городе на берегу Черного моря решили дать необыкновенно красивый и интересный концерт. Он будет разнообразный. Мы привезем, как популярные классические произведения, это будет и оперетта и самые узнаваемые и популярные арии, это будут и популярные романсы, русские народные песни и, конечно же, хиты советской эстрады из репертуара Обадзинского, Магамаева, и, конечно же, хиты зарубежной эстрады, которые неожиданно удивят слушателей, мы раскроем себя и со стороны певцов, которые умеют петь эстрадные песни", - сказал Милюков.

Он также отметил, что несомненно в Абхазии состоится настоящий музыкальный праздник.

Полную версию интервью с Игорем Малюковым слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.