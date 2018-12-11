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Джино Абшилава

Абшилава из Франции: вожу с собой желтый жилет, чтобы видели, что я на их стороне

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Об обстановке во Франции в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал выходец из Абхазии, преподаватель французского университета Сорбонна Джино Абшилава.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране.

Глава государства принял подобное решение на фоне протестов "желтых жилетов", сообщает РИА Новости.

О том, как акция протеста "желтых жилетов" влияет на жизнь обычных граждан этой страны, Sputnik Абхазия по телефону из Франции рассказал Джино Абшилава.

"Конечно это все влияет. Протестующие не согласны с тем, что накануне заявил президент о том, как облегчить жизнь людей. Он предложил не облагать налогом дополнительные рабочие часы. Полная ставка у людей здесь 35 часов в неделю, а те, кто будут работать больше, не будут налогооблагаемы. Президент предлагает меры, которые не отвечают ожиданиям народа. Люди здесь живущие считают, что это просто политическая манера, чтобы усыпить людей, чтобы продолжить свою европейскую политику, политику ЕС, чтобы заплатить налог. Но никто не знает, какой налог, а в детали он не вдается. Мы встречаем на улицах "желтые жилеты" ис  ними солидарны, в том числе и я, я в машине выкладываю желтый жилет, чтобы показать, что мы их поддерживаем. Мы их встречаем не на каждом, конечно перекрестке, но если в центр города выйти, они стоят. Это врачи, это учителя, адвокаты, люди всех профессий. Но они не агрессивные. Это миролюбивый народ, такие же люди, как я и вы. Есть те, кто использует эту возможность, чтобы что-то поломать, что-то сжечь, но это тоже показывает экстремизм, который выходит из рамок. Я бы не сказал, что что это угрожает безопасности или передвижению. Мне кажется, что это скоро не закончится. Французы –народ, который любит свободу и миролюбивый народ, они готовы всем помочь, но когда они видят, что их корабль тонет, то понимают, что нужно его спасать и это нормальная реакция", - рассказал Абшилава.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Акции протеста "желтых жилетов", выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем ставших выражать недовольство социальной ситуацией во Франции, начались 17 ноября. Массовые протесты, проходящие по субботам, сопровождаются столкновениями с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.



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