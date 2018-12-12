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Джамал Хагба
© Sputnik / Илона Хварцкия

Хагба об авиаракетоносцах России в Венесуэле: чтобы быть ближе к США

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Чем продиктовано решение России направить в Венесуэлу авиаракетоносцы, Sputnik рассказал абхазский летчик Джамал Хагба.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил России, а также военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 прибыли в Венесуэлу 10 декабря.

"Хорошие самолеты, в случае чего могут одним залпом половину Америки сокрушить. Думаю, что Россия пошла на это в силу сложившихся обстоятельств и политически напряженной ситуации в мире. Рядом с Венесуэлой Америка. Это присутствие России в регионе потенциального противника. А потенциальный противник России получается США", - отметил летчик с 22-летним стажем Джамал Хагба.

Россия направила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62 ВКС России в понедельник 10 декабря. Самолеты преодолели более десяти тысяч километров. Перелет проходил в полном соответствии с международным правом, подчеркнули в Министерстве обороны Российской Федерации.

В церемонии встречи экипажей приняли участие министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес и представители российского посольства.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия

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