Шоуа о юбилее Минэкономики Абхазии: у 25-летнего Минэка 30-летний коллектив

"Работается очень легко, потому что в Министерстве экономики относительно молодой коллектив – средний возраст сотрудников около 30 лет. Очень молодой коллектив, динамично меняющийся. Но есть у нас, к примеру, сотрудница, которая работает 25 лет, со дня основания министерства, есть сотрудники, которые работают по 15 лет, по 24 года. Их не много, но мы им благодарны, потому что их опыт трудно переоценить, их советы порой бывают ценнее любых знаний, полученных в университете, потому что то, что ты знаешь в теории, не всегда может помочь в практике. Так что работается нам очень легко и слаженно. Опыт сотрудников конечно неоценим, на него стоит опираться, но время не стоит на месте и молодые люди приносят что-то новое, они генерируют новые идеи, которые соответствуют времени, в котором мы живем. Считаю, что такой баланс людей с опытом и людей молодых, энергичных, задорных, которые являются двигателем прогресса, важен", - сказал Шоуа.

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12 декабря 1993 года Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба подписал Закон Республики Абхазия "О структуре органов государственного планового управления Республики Абхазия". На основании данного Закона на базе упраздненного Государственного планового комитета было создано Министерство экономики.