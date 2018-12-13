Хагба о фестивале абхазской культуры в Арзамасе: "аперитивчик" для более серьезных дел

Фестиваль абхазской культуры "Анакопия" состоится в городе Арзамас 22 декабря.

"Мысль возникла не спонтанно, так как Арзамас является городом-побратимом Нового Афона. Договор о побратимских отношениях был подписан в 2013 году. В этом году исполнилось 5 лет со дня подписания договора и мы поехали в Арзамас с официальным визитом, провели переговоры на уровне главы законодательного собрания Арзмаса, исполняющего обязанности мэра. Мы решили поработать над расширением и углублением отношений. По договору заложено много возможностей для сотрудничества. Одно из направлений - это культура, поэтому мы решили организовать фестиваль "Анакопия, сам бог велел. В Арзамас поедут наши звезды и звездочки. Это участники телевизионных проектов "Голос", "Ты, супер!", так что нашу республику достойно представят Валерия Адлейба, Милена Барциц, Леон Капба, Милена Тачулия. Коллектив интернациональный. Этот фестиваль ознакомительный, это первый шаг в нашем сотрудничестве в культурной области. Мэр города Новый Афон планирует в августе следующего года в день города Арзамас провести расширенный фестиваль с участием государственных коллективов и представителей Нового Афона. Сейчас у нас маленький "аперитивчик" для более серьезных дел", - сказал Хагба.

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