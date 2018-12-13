Чежия о нокауте Мада Линус Мауго: соперник был неудобный

"Бой был сложный. В первом раунде было тяжело подстроиться под соперника. Тактика первая не подошла, мы всячески пытались найти к нему подход, но соперник был неудобный. После первого раунда в углу мне подсказали, как лучше делать, и у меня стало все получаться. Во втором раунде он пропустил удар и оказался в нокдауне, но стал боксировать дальше. В третьем раунде тоже был нокдаун. И в четвертом раунде я так попал, что он уже не смог встать. А в целом соперник был очень хороший. Он для меня непривычен, а также очень опытный, он не раз боксировал за титул 10-12 раундные бои, а у меня не было больше шестираундных боев. Один раз должен был быть восьмираундный, и то я закончил бой досрочно. Боец был намного опытнее меня, поэтому не все получилось сразу так, как хотелось", - сказал Батал Чежия.

Батал Чежия и его соперник из Танзании боксировали в восьмираундовом поединке в весовой категории до 76 килограммов.

Батал Чежия – чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В течение 2017 года Батал Чежия победил в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе, одержал победу в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону, стал обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В конце 2017 года Чежия победил камерунца Даниела Нигатой в полупрофессиональном бою в Москве.

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