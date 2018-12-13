Захарова рассказала о работе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Официальный представитель МИР России Мария Захарова о нагорно-карабахском урегулировании и диалоге Лаврова с Ереваном и Баку в этом вопросе.

"Не нужно какого-то официального заявления на эту тему, потому что очевидно после состоявшихся контактов, что диалог этот есть. Российская сторона, исходя из нашей роли сопредседателя, будет содействовать положительной динамике, направленной на достижение главной цели. Это комплекс конкретных шагов, которые нужно выработать. Этим должны заниматься и стороны, и сопредседатели. Мы все знаем, что тема нагорно-карабахского урегулирования всегда является одной из центральных в ходе контактов и визитов российского министра в регион, когда он посещает и Баку, и Ереван", - сказала Захарова.

Ранее 7 декабря Лавров отметил, что минская группа ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию (Россия, США, Франция) согласовала и обнародовала вместе с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана заявление, которое выражает "намерение и решимость продолжать добиваться урегулирования и этого конфликта".

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.