Конджария о Латской трагедии: на тела младенцев вязали розовые и голубые ленты

14 декабря 1992 года в небе над Латой грузинские войска сбили вертолет, на борту которого находились мирные жители Абхазии. Своими воспоминаниями о том, как хоронили погибших, Sputnik Абхазия рассказала врач-педиатр Майя Конджария.

"Открыли вертолет, оттуда был запах копченого, дыма, резало глаза. Вертолет был переполнен. Мы были уже готовы и начали разгружать. Мы-женщины носили тела. Мы разгружали до глубокой ночи. После этого нужно было опять погрузить и привезти в морг. В морге на полу не было места. 98 человек. У нас было 11 детей, которым не исполнилось еще и года. Мы разбирали девочек, мальчиков, хотя было очень трудно. Это были черные, как уголь тела. Приходили женщины из организации по защите детей, я попросила их привезти голубые и розовые ленточки. Я думала, что нужно проводить детей в последний путь по-человечески. Девочек закрывали в розовое, а мальчиков в синее. Вокруг было много людей, и иностранные корреспонденты были, а рабочих было мало. Это было очень страшно. Была одна женщина, которая обнимала двоих маленьких детей мальчика и девочку, так и сгорела с ними. Опознать кого-то было практически невозможно. Только к вечеру мы вышли все с отекшими ногами. Потом мы приготовили гробы. Каждого клали отдельно. По-моему даже не смогли похоронить за один день. Самое главное было их привести в порядок, чтобы они лежали, как обычные люди. Когда мы разгружали тела, пошел страшный снег. Растаял он только когда было Мартовское наступление", - рассказала врач.

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