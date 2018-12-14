Гопия о новогодней акции "Киараз": самая массовая и самая волшебная

"Акция "Подари чудо" является традиционной, мы ее проводим третий год. Дети из малоимущих детей, наши подопечные, пишут письма Деду Морозу, в которых они пишут свои пожелания на Новый год. Просят игрушки, одежду, даже продукты, торт просили, кто-то в прошлом году просил обогреватель и очень тронуло общество это письмо. С 1 декабря акция стартовала, но мы были на этапе сбора этих писем, но теперь мы эти письма уже раздаем. Я уверена, что все письма разберут, поскольку эта акция самая масштабная, но и самая волшебная. По-другому ее не назовешь, потому что абсолютно все хотят принять в ней участие. Многие за месяц до нового года спрашивали, будут ли письма Деду Морозу. Соответственно, даже если были бы сомнения, стоит ли проводить акцию, люди сами подталкивают желанием помочь на то, что это надо обязательно провести в этом году тоже", - рассказала Камма Гопия.

Новогодняя акция "Киараза" "Ассир хамтас" (Подари чудо) стартовала 1 декабря. В рамках этой акции дети из малоимущих семей писали в организацию письма на имя Деда Мороза. Любой желающий может стать для ребенком Дедом Морозом, забрав одно из посланий в офисе "Киараз".

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