Медведев рассказал, как дистанционно поступить в российский вуз иностранцу

Russia.Study начинает прием заявок на обучение в российских вузах на 2019 год

"Российская Федерация ежегодно выделяет 15 тысяч мест для иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом. Для того, чтобы поступить в российский вуз бесплатно по этой, так называемой, правительственной квоте, нужно зарегистрироваться на портале Russia.Study, выбрать образовательную программу, специальность, которую абитуриент хочет получить. При этом, для поступления доступно около 500 вузов, соответственно все ведущие вузы набор по квоте осуществляют. После этого представительство Россотрудничества пришлет приглашение и объяснит, какие вступительные испытания предусмотрены. В разных странах эта процедура немного отличается. Это может быть тестирование, это может быть конкурс аттестатов, конкурс портфолио и так далее. В некоторых случаях эта процедура проходит дистанционно, после этого анкета кандидата попадает уже в российский вуз и потом уже кандидат получает направление на обучение. Для иностранных граждан процедура ориентирована на поступление в стране кандидата, то есть, чтобы поступить кандидату не нужно покидать пределов своей страны. Именно для этого весь процесс переведен в интернет. Если происходят какие-то очные мероприятия, они происходят в стане проживания кандидата. Методика проведения этой кампании ориентирована на привлечение ребят из-за рубежа, на то, чтобы им были удобны и понятны условия поступления. За предыдущие два года на 15 тысяч мест мы получали более 100 тысячи заявок. Это очень востребованный путь. Российское образование востребовано сейчас и становится все более и более интересным для определенных групп стран и регионов", - рассказал Федор Медведев в эфире радио Sputnik.

С 8 ноября открыт прием документов от иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, на бесплатное обучение в российских университетах в рамках квоты Правительства Российской Федерации.

В программе участвуют 456 российских вузов, в том числе самые востребованные среди иностранных студентов университеты страны: СПбГУ, РУДН, Высшая школа экономики, ИТМО, УрФУ, ЮФУ и многие другие. Выпускники школ могут выбрать любые направления подготовки и специальности бакалавриата и специалитета. Кандидаты с высшим образованием могут продолжить обучение в магистратуре, аспирантуре и ординатуре. Также доступны программы дополнительного образования: например, курсы для иностранных преподавателей русского языка, программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Для получения государственной стипендии необходимо зарегистрироваться на портале Russia.Study, заполнить и отправить заявку. В заявке нужно выбрать направление подготовки и до шести университетов в порядке приоритета.