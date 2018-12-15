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Ксения Ирисова-Багапш
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ирисова: чай позволяет человеку замедлиться в безумном жизненном темпе

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Как правильно заваривать чай, в чем смысл китайских чайных церемоний, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала ценитель чая Ксения Ирисова-Багапш.

Ежегодно 15 декабря во всех странах, удерживающих статус ведущих мировых производителей чая, отмечается Международный день чая - праздник одного из древнейших и полезнейших напитков на Земле.

О том, что собой представляют китайские чайные церемонии, как правильно чай заваривать и в какой компании пить, рассказала ценитель чая Ксения Ирисова-Багапш.

"Китайская чайная церемония неразрывно связана с понятием времени. То есть, чай - это такой напиток, который позволяет замедлиться в безумном темпе городской жизни, остановиться в какой-то момент и созерцать, как пример, на более тонком уровне картины, предметы искусства, пейзаж за окном. Очень приятно это делать в компании людей, которые готовы сонастроиться. Китайский чай и китайская чайная церемония нам в этом отлично помогают, потому что чай – это такой волшебный напиток, который одновременно и активизирует умственную деятельность человека, благодаря своим веществам, и помогает замедлиться. Китайцы говорят, что важно и какой чай ты пьешь, и в каком состоянии находятся те люди, с которыми ты пьешь чай. Сами китайцы активно используют чай в ведении переговоров", - рассказала Ксения Ирисова-Багапш.

Эксперт дала свои рекомендации по завариванию чая.

"Сначала я рекомендую обдать заварочник кипятком. После этого мы опускаем в него чайные листы и даем им таким образом распариться и раскрыться. Неправильно обдавать чайные листы кипятком сразу. Это шок для чая, после этого чай теряет полезные свойства. Выдержать нужно несколько секунд и после этого заливаем заранее подготовленной водой, температура которого в зависимости от вида чая должна быть от 50 до 80 градусов. То есть, ни в коем случае не крутым кипятком, который является смертью для любого чая. Заливаем горячей водой и сразу же сливаем. Есть такая поговорка, что первая заварка для врага. Необходимо смыть пыль и грязь с заварки. После этого будем наслаждаться чистыми заварками, которых хороший чай должен выдержать как минимум шесть. Мы пьем чай до тех пор, пока он не потеряет цвет, вкус и запах", - отметила Ирисова-Багапш.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.



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