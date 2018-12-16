Тужба об Австрии: удивили местные коммунальщики, автомобилисты и пользователи ресурсами

"Прежде всего, это движение автомобилей по улицам. В Абхазии, особенно в Сухуме, есть проблемы, связанные с агрессивной ездой. Это угроза безопасности участникам дорожного движения, другим автомобилям, а также пешеходам, которые даже идут по тротуару. На эту проблему жалуется и местное население, и наши туристы. В Австрии я увидел, что все до единой машины соблюдают скоростной режим. За двенадцать дней я ни разу не увидел там за рулем ни одного человека с гаджетом в руке, это вообще исключено. У нас же каждый второй не то что звонит во время движения, но и ведет переписку. Естественно, все водители и пассажиры в Вене пристегнуты ремнями безопасности. Поэтому там почти не бывает несчастных случаев на дорогах, тем более смертности. У нас же смертность на дорогах иногда сравнивают с военными действиями. Это первое, на что я обратил внимание, что нам необходимо у них перенять", - рассказал Тужба.

Он также обратил внимание на то, что в коммунальных службах в Австрии заняты сами австрийцы, титульная нация, и это у них не является чем-то зазорным.

"Очень уважаемые люди, даже образованные дорожат этой работой. В Абхазии же, хотя мы и жалуемся на нехватку рабочих мест, целое миграционное агентство не успевает оформлять приезжающих на работу. Также я обратил внимание на бережное отношение к ресурсам, к электроэнергии. Мы имеем возможность дома отапливать электроэнергией, чего нет ни в одной стране мира, тем не менее, наша энергетика рушится, мы можем этого лишить наши следующие поколения. Чтобы этого не произошло, необходимо более бережное отношение к ресурсам и проводить ремонтно-восстановительные работы в этой отрасли", - отметил Константин Тужба.

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