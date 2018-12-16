17:19 16 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.43
  • EUR75.39
Поиск
Константин Тужба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тужба об Австрии: удивили местные коммунальщики, автомобилисты и пользователи ресурсами

Радио
Получить короткую ссылку
10710

Чему Абхазия может поучиться у Австрии, какие особенности жизнедеятельности перенять, в эфире радио Sputnik, вернувшись из путешествия в Вену, рассказал Константин Тужба.

"Прежде всего, это движение автомобилей по улицам. В Абхазии, особенно в Сухуме, есть проблемы, связанные с агрессивной ездой. Это угроза безопасности участникам дорожного движения, другим автомобилям, а также пешеходам, которые даже идут по тротуару. На эту проблему жалуется и местное население, и наши туристы. В Австрии я увидел, что все до единой машины соблюдают скоростной режим. За двенадцать дней я ни разу не увидел там за рулем ни одного человека с гаджетом в руке, это вообще исключено. У нас же каждый второй не то что звонит во время движения, но и ведет переписку. Естественно, все водители и пассажиры в Вене пристегнуты ремнями безопасности. Поэтому там почти не бывает несчастных случаев на дорогах, тем более смертности. У нас же смертность на дорогах иногда сравнивают с военными действиями. Это первое, на что я обратил внимание, что нам необходимо у них перенять", - рассказал Тужба.

Он также обратил внимание на то, что в коммунальных службах в Австрии заняты сами австрийцы, титульная нация, и это у них не является чем-то зазорным.

"Очень уважаемые люди, даже образованные дорожат этой работой. В Абхазии же, хотя мы и жалуемся на нехватку рабочих мест, целое миграционное агентство не успевает оформлять приезжающих на работу. Также я обратил внимание на бережное отношение к ресурсам, к электроэнергии. Мы имеем возможность дома отапливать электроэнергией, чего нет ни в одной стране мира, тем не менее, наша энергетика рушится, мы можем этого лишить наши следующие поколения. Чтобы этого не произошло, необходимо более бережное отношение к ресурсам и проводить ремонтно-восстановительные работы в этой отрасли", -  отметил Константин Тужба.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

По теме

Тужба: в домах у нас как в Европе, а на улице утопаем в грязи
Теги:
культура


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Показательные учения на полигоне.
    Готовы к обороне

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении военных сборов с гражданами республики в запасе.

  • Антитабачному закону - год: Sputnik Азербайджан искал результаты
    Не курить!

    Sputnik Азербайджан решил выяснить, каковы результаты антитабачного закона и узнать, насколько охотно азербайджанские курильщики соблюдают законодательство.

  • Львицы в еревaнском зоопарке
    "Саботаж и диверсия"

    Армения может стать транзитной страной для нелегальной торговли животными: эксперты связывают отравления в Ереванском зоопарке с криминалом.

  • Зимние виды спорта. Лыжи
    Вставай на лыжи!

    В Латвии открываются новые лыжные трассы: представители спортивных комплексов рассказали, как борются с отсутствием снега.

  • Литовские пограничники сняли на видео рысь
    Загадка о рыси

    Литовские пограничники опубликовали видео с камер наблюдения, на котором рысь перелезает через забор, и предложили угадать его высоту.

  • Лаборатория
    Прорыв в науке

    Группа молдавских физиков разработала новый наноматериал, который может спасти жизни.

  • Показательные учения на полигоне.
    Готовы к обороне

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении военных сборов с гражданами республики в запасе.

  • Антитабачному закону - год: Sputnik Азербайджан искал результаты
    Не курить!

    Sputnik Азербайджан решил выяснить, каковы результаты антитабачного закона и узнать, насколько охотно азербайджанские курильщики соблюдают законодательство.

  • Львицы в еревaнском зоопарке
    "Саботаж и диверсия"

    Армения может стать транзитной страной для нелегальной торговли животными: эксперты связывают отравления в Ереванском зоопарке с криминалом.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Не только фигура: показ национальных костюмов прошел на "Мисс Вселенная 2018"
Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика
Обещанного не долго ждут: Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика
Как выбрать и безопасно использовать пиротехнику
Как выбрать и безопасно использовать пиротехнику

Соцсети

Sputnikabkhazia