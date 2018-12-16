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Сурам Сакания
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сакания о зарисовках Айвазовского в Абхазии: картины произвели фурор в Европе

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О работах художника Ивана Айвазовского, написанных во время пребывания в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал искусствовед, старший научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Сурам Сакания.

"Иван Айвазовский личность мирового уровня, и конечно, мы можем гордиться тем, что он приезжал в Абхазию, правда, не в лучшее время, но тем не менее. Мы не знаем, высаживался ли тогда Айвазовский на берег, но находясь на военных  кораблях (один из них  "Силистрия", на нем был главнокомандующий Черноморской береговой линии генерал Раевский ), он сделал много зарисовок. Уже после экспедиции были сделаны несколько работ. Понятно, что художник, находясь на палубе, не мог  нарисовать полноценную картину, он делал эскизы, которые вылились в работы. Это о высадке десанта Раевского "Высадка в Субаши", "Буря на Черном море", "Шторм",  которые  были сделаны в районе Гагры. Работы были выставлены в 1842-43 годах  во Франции, и они произвели фурор. Любители искусства в Европе заговорили о нем, как о художнике – баталисте. Он был для них открытием. В Европе в то время работали очень известные мастера кисти, как Иванов, Брюллов и другие. Поэтому очередное проявление русского искусства в области морского пейзажа было у всех на устах. Тем более на Кавказе шла война, которую он отобразил, как бы в намеках, эти события тоже имели немалое значение. Несмотря на восхищение искусством, действия царизма на Кавказе не поддерживали в Европе. Не пройдет и десяти лет начнется Крымская война, в которой  были задействованы и Абхазия, и западный Кавказ. После этого будет очередная волна изгнанников", - рассказал Сакания в эфире радио Sputnik Абхазия.

По словам искусствоведа, есть информация о том, что Айвазовский приезжал в Абхазию трижды.

Иван Айвазовский - русский художник-маринист, баталист, коллекционер, меценат, живописец Главного Морского штаба, академик и почётный член Императорской Академии художеств, почётный член Академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и Штутгарте. Наиболее выдающийся художник армянского происхождения XIX века. Одну из своих поездок в Абхазию Айвазовский совершил в декабре 1868 года.

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Теги:
Иван Айвазовский


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