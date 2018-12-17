Соломко об аукционе "Тепло сердца": новогодний сюрприз для семей подопечных "Киараз"

"Подготовка к аукциону проходила в течение короткого промежутка времени - это две недели. Перед Новым годом решили сделать небольшой сюрприз для семей подопечных "Киараза". На все вырученные средства будет приобретаться теплая зимняя обувь для детей, подопечных "Киараза", печи и обогреватели. Сейчас идет новогодняя акция "Ассир хамтас" ("Подари чудо"), многие дети пишут о том, что им нужна обувь. Мы собирали деньги на зимнюю обувь, но этого недостаточно. Поэтому решили, что после аукциона по возможности купим и печи, и зимнюю детскую обувь", - сказала Соломко.

Она выразила надежду на то, что люди придут на открытый благотворительный аукцион, на котором будут продавать не только дорогостоящие холсты.

"В Новый год каждый из нас верит в волшебство, хочет сделать что-то приятное и доброе. Не у всех есть возможность приобрести картину за 30-50 тысяч рублей, но купить игрушку за тысячу могут. Будет площадка, на которой можно купить игрушки. Цена будет разной: 300, 500, 1000 рублей. Таким образом, можно приобрести себе или детям подарок на Новый год и сделать доброе дело. На площадке с аукционом на сегодняшний день 32 лота, но это пока еще не все. Также у елки будут письма детей, подопечных фонда "Киараз", к Деду Морозу. Пришедший на аукцион может взять письмо и купить ребенку подарок. Абсолютно не надо думать, что нужно много денег, чтобы прийти на это мероприятие, если, конечно, вы не планируете приобрести дорогостоящую картину. Будут разные площадки, мы хотим, чтобы пришло много людей", - сказала Соломко.

Благотворительный аукцион "Тепло сердца" состоится 18 декабря в 18 часов в Сухуме, в конференц-зале "Дома Москвы".

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