Гущин о женском чемпионате Абхазии по баскетболу: времени мало, но было жарко

"Нам дали всего три игровых дня и мы пытались уложиться в этот график. Тяжело было девочкам играть по две игры в день. В этом году получился турнир очень жарким, сразу четыре команды претендовали на золото. Уровень команд высокий, и баскетболистки провели хорошие игры. Если чемпионат будет длиться целый сезон, то он будет более интересный", - сказал Николай Гущин.
Подробнее о турнире читайте в материале Sputnik Абхазия.
Чемпионат Абхазии по баскетболу среди женских команд проходил во Дворце спорта имени Сергея Багапш в Сухуме с 15 по 17 декабря.