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Николай Гущин
© Фото: Facebook/Николай Гущин

Гущин о женском чемпионате Абхазии по баскетболу: времени мало, но было жарко

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О том, как проходил Чемпионат Абхазии по баскетболу среди женских команд в интервью Sputnik рассказал главный судья турнира Николай Гущин.

"Нам дали всего три игровых дня и мы пытались уложиться в этот график. Тяжело было девочкам играть по две игры в день. В этом году получился турнир очень жарким, сразу четыре команды претендовали на золото. Уровень команд высокий, и баскетболистки провели хорошие игры. Если чемпионат будет длиться целый сезон, то он будет более интересный", - сказал Николай Гущин.

Подробнее о турнире читайте в материале Sputnik Абхазия.

Чемпионат Абхазии по баскетболу среди женских команд проходил во Дворце спорта имени Сергея Багапш в Сухуме с 15 по 17 декабря.

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Теги:
Баскетбол


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