Бень: США будут избегать контактов с Россией до лета 2019 года

В эфире радио Sputnik Бень заявил, что общественно-политическая конъюнктура в США сегодня такова, что любое сотрудничество с Россией просто невозможно.

"В сознании американцев все, что связано с Россией – это как коса, которая нашла на их американский камень. Сегодня так сложилось, что и в Конгрессе, и в раскладе американской власти стало реальным трендом обвинять друг друга в возможных отношениях с Кремлем или с российскими спецслужбами. Трамп скорее всего избегает встречи с Путиным еще и потому, что не хочет, чтобы ему лишний раз инкриминировали какие-то прошлые, нынешние и перспективные связи с Кремлем. Американские политики настроены на игнорирование каких бы то ни было отношений с Москвой. Сейчас в США существует некий тренд на то, чтобы избегать контактов с Россией, поскольку это может негативно сказаться на тех или иных лицах или структурах, которые вступили в контакт. Сколько продлится такая ситуация? Возможно, довольно долго, не исключаю, что до лета следующего года", — сказал Бень.

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