Чеха о квотах в российские вузы: потребности общества и государства должны превалировать

О том, как должны распределяться квоты для абхазских абитуриентов на обучение в российские вузы на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха.

"Квота должна быть фактором социально-экономического развития республики, усиливать и экономическую, и социальную сферу, быть инструментом обслуживания российско-абхазских экономических и социальных взаимоотношений. С точки зрения российского законодательства образования это удовлетворение потребностей общества, государства, личности. В применении к квоте потребности и общества, и государства должны превалировать. Квота должна ориентироваться на реальные потребности государства в кадрах. Мы полагаем, что уже достаточно подготовленных юристов, экономистов и дипломатов. Использовать квоту для получения образования в России, а потом испытывать сложности с работой нецелесообразно", — сказала Чеха на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Абхазия.

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18 декабря 2009 года представительство Россотрудничества официально начало свою деятельность в Абхазии.