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Александр Жилин
© Фото : из личного архива

Жилин о заявлении США о беззащитности перед оружием России: паническая атака

Радио
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Военный аналитик, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин прокомментировал доклад Счетной палаты США о том, что у Соединенных Штатов не хватает возможностей для защиты от новейших видов гиперзвукового оружия, созданного в Китае и России.

В  докладе Счетной палаты США, выдержки из которого приводит Fox News, указывается, что у Соединенных Штатов недостаточно возможностей для защиты от новейших видов гиперзвукового оружия, созданного в Китае и России.

"Весьма настораживает, что подобного рода сообщение сразу выбрасывается в прессу. Зная, как англосаксы относятся к сохранению своих секретов, какие они мастера создания всяких легенд-прикрытий, я бы спокойно относился к такого рода утечкам. А то, что происходит, эти панические атаки США, скорее всего это рассчитано на внутреннего налогоплательщика, и Трамп подобным образом обеспечивает подготовку к глубокому перевооружению своей армии", - сказал Жилин в эфире радио Sputnik.



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