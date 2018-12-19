Жилин о заявлении США о беззащитности перед оружием России: паническая атака

Военный аналитик, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин прокомментировал доклад Счетной палаты США о том, что у Соединенных Штатов не хватает возможностей для защиты от новейших видов гиперзвукового оружия, созданного в Китае и России.

В докладе Счетной палаты США, выдержки из которого приводит Fox News, указывается, что у Соединенных Штатов недостаточно возможностей для защиты от новейших видов гиперзвукового оружия, созданного в Китае и России.

"Весьма настораживает, что подобного рода сообщение сразу выбрасывается в прессу. Зная, как англосаксы относятся к сохранению своих секретов, какие они мастера создания всяких легенд-прикрытий, я бы спокойно относился к такого рода утечкам. А то, что происходит, эти панические атаки США, скорее всего это рассчитано на внутреннего налогоплательщика, и Трамп подобным образом обеспечивает подготовку к глубокому перевооружению своей армии", - сказал Жилин в эфире радио Sputnik.