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© Foto/ Союз журналистов Москвы

Димлевич: НАТО не исполняет ДРСМД, поэтому громче всех кричит о нарушениях

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Заявление Столтенберга о том, что НАТО дает России последний шанс начать исполнять ДРСМД в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, Советник Российского фонда развития высоких технологий Николай Димлевич.

"Когда на воре шапка горит и все кричат, держи вора, громче всего кричит вор. Поэтому НАТО, как вор кричит больше всего, потому что оно давно все нарушило. Более того, в системе НАТО военно-промышленный комплекс США уже заложил деньги в разрушение этого договора, на создание ракет в следующем году. Конгресс уже все утвердил. Они сейчас пытаются показать всему миру, выжать из этой ситуации, что Россия – нарушитель опять, а мы чистые и пушистые. Поэтому это тот самый последующий ход по сокрытию своих замыслов в отношении дальнейшего обогащения военно-промышленного комплекса США, только через НАТО, через Столтенберга, который как всегда является одним из главных ключевых звеньев информационной войны против России", - сказал политолог в эфире радио Sputnik.

США подтвердили России, что решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) окончательное, заявил 18 декабря в интервью газете "Коммерсант" замглавы МИД Сергей Рябков.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении соглашения о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США голословны, так как ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.



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