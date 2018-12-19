Хроленко о продаже США Турции систем Patriot: сработала ревность к России

Почему США решился на сделку с Турцией по продаже систем ПРО Patriot, в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Александр Хроленко.

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Турции систем ПРО Patriot с оборудованием на 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Агентстве по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.

"Само по себе событие это знаменательное, так как с этим связана длительная полоса интриг, политических маневров, попыток давления со стороны США на Турцию. Я бы в этом событии рассмотрел три основных слоя. Первый, непосредственно, - военно-технический. Всем специалистам понятно, что ПРО Patriot – это прошлый век и сравнивать эти комплексы с российскими С-400, которые закупила Турция, не приходится. Понятно, что это вызывает некую ревность США, это уязвляет их самолюбие, понижает статус высокотехнологичной державы, но факт остается фактом – Patriot и в подметки не годятся российским комплексам С-300, не говоря уже о более высокотехнологичных комплексах С-400 российского производства. Второй слой – это финансы. Если Турция потратила на комплексы С-400 2 с половиной миллиарда долларов и готова заплатить за Patriot 3 с половиной миллиарда, вместе это получается 6 миллиардов. Выходит, США в ходе своих маневров потеряли едва ли не половину выручки – это обидно. Ну и третье – это политика", - сказал Хроленко в эфире радио Sputnik.

Анкара запрашивала разрешение закупить в США четыре комплекта Patriot c двадцатью пусковыми установками и восьмьюдесятью ракетами-перехватчиками.

Информация о выдаче разрешения опубликована на фоне напряженности в отношениях между двумя странами по ряду вопросов.

Недовольство Вашингтона вызывало, в частности, планы Турции закупить российские комплексы ПРО С-400. США активно выступают против этого, угрожая применить санкции.