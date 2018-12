Шмыров о фильме "Айка" в шорт-листе "Оскара": Казахстан не ошибся

"Сложно судить о шансах Сергея Дворцевого, потому что сам список фильмов, попавших в шорт-лист премии "Оскар", очень известен, наполовину состоит из азиатских картин, стран, которые не относятся традиционно к кинематографии. Поэтому может быть падет выбор и на Сергея Дворцевого. В любом случае список очень почетный, потому что в нем и "Холодная война" Павликовского, который собрал основную корзину европейских наград, картина лауреат Каннского кинофестиваля. Может было бы более разумно, если бы эту картину выдвинула Россия, потому что Россия в числе сопродюсеров этого фильма. Но фильм выдвинул Казахстан, и не ошибся, потому что эта картина была также в программе Каннского фестиваля, и фильм получил приз за "Лучшую женскую роль", - сказал Шмыров в эфире радио Sputnik.

Драма Сергея Дворцевого "Айка" вошла в шорт - лист кандидатов на номинацию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". "Айка" представлена от Казахстана. Конкуренцию ей составят - мексиканский фильм "Рим" Альфонсо Куарона; обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля японская картина "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээды;картина польского режиссера Павла Павликовского "Холодная война"; ливанская лента "Капернаум"; немецкая картина Never Look Away; датский фильм "Виновен"; колумбийская лента Birds of Passage.

Драма Константина Хабенского "Собибор" в шорт-лист не вошла.

Пять номинантов на награду киноакадемии США объявят 22 января, вручение премии состоится 24 февраля.