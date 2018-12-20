Оленченко о присвоении США победы в Сирии: они победили, когда пришла Россия

Президент США Дональд Трамп назвал американских военнослужащих "героями всего мира" и объявил о выводе войск из Сирии.

По его словам, победа над террористической группировкой "Исламское государство"* одержана.

"Это характерно, лишний раз подчеркивает, что та кампания, которую мы наблюдаем по переписыванию Второй мировой войны, все-таки исходит из США, поскольку они утверждают, что они победили во Второй мировой войне. Эта линия у них сложилась давно, хотя их пребывание на фронтах Второй мировой было связано с поражениями. Но и сейчас, судя по всему, эта линия продолжается. Что касается Сирии, то тут поражает ирония. США там присутствуют с 2011 года, почему они не выиграли войну с ИГ* до 2015 года, пока туда не пришла Россия? Когда пришла Россия, тогда и победили американцы, как они утверждают. И если обратиться к истории Второй мировой войны, то их высадка в Нормандии захлебнулась, и их там разбили немцы. Тогда Рузвельт обратился к Сталину, и Сталин дал указание о наступлении на Восточном фронте, немцы вынуждены были перебросить войска, и это спасло американцев. В данной ситуации тоже рассматривается такая параллель – если бы Россия в 2015 году не приложила свои усилия для стабилизации и нормализации обстановки в Сирии, то, наверное, ИГ* и до сих пор не был побежден", - сказал Оленченко в эфире радио Sputnik.

Накануне Белый дом объявил, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над "Исламским государством"* не означает прекращения существования коалиции.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что всех сотрудников Госдепартамента эвакуируют из Сирии в течение суток, а вооруженные силы выведут за два-три месяца.

В свою очередь, глава комитета по международным делам палаты представителей Эд Ройс заявил, что ИГ* еще не побеждено, и он встревожен выводом американского контингента из Сирии.

Кроме того, газета Washington Post пишет, что Трамп заявил о выводе войск вопреки рекомендациям команды по нацбезопасности.

*Запрещенная в России террористическая организация.