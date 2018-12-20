Путин о выходе США из ДРСМД: пусть потом не пищат о преимуществах России

"Опасность подобного развития событий в мире как-то затушевывается, уходит, это кажется невозможным или чем-то не таким важным. А между тем, если не дай бог что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а может быть и планеты", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что в мире начался развал международной системы сдерживания вооружений, особенно ситуация обострилась после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). По его словам, Россия была вынуждена ради своей безопасности приступить к созданию новых ракетных систем после того, как США продолжили совершенствование своих систем ПРО.

"Пусть потом не пищат, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланса", — заявил Путин и добавил, что пока подобные ракетные системы есть только у России, однако они вполне могут появиться и у других стран, в том числе в Европе.

Президент России перечислил тенденции, которые могут привести к глобальной ядерной катастрофе. В первую очередь, это "понижение порога применения вооружения», то есть разработка снарядов малой мощности, сказал президент. Вторая опасная тенденция — это применение баллистических ракет в неядерном исполнении, поскольку современные системы ПРО не позволяют сразу определить, несет ли запущенная ракета ядерный заряд.

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