Николайчук: спекуляции о ядерных Армагеддонах – политические игры Запада

"Существует тенденция понижения порога применения (ядерного оружия). Есть идея создать ядерные заряды малой мощности. Это уже не глобальное, а тактическое применение", – заявил глава государства.

По его словам, от некоторых западных политиков можно услышать оценки, что "ничего страшного, можно и применить". "Но снижение порога может привести к глобальной ядерной катастрофе", – сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста, насколько вероятен сейчас ядерный конфликт.

"Безответственная политика некоторых руководителей ведущих стран Запада, в первую очередь основных стран НАТО, привела к тому, что горизонт ядерной войны в общественном сознании сегодня приблизился. Но на самом деле нет никакой необходимости ставить под угрозу жизни и своих граждан, и граждан всего мира. Спекуляции о скорых ядерных Армагеддонах – это политические игры Запада, они фрустрируют общественное мнение, чтобы набрать очки в своих внутренних сферах влияния. И это является одним из факторов ведения информационной войны против России. Можно согласиться с Владимиром Путиным в том, что реально ума у всех должно хватить, чтобы избежать ядерной войны. Кто готов сегодня жертвовать будущим мира, своих детей ради того, чтобы решить какие-то проблемы с помощью взаимного гарантированного уничтожения? Политики еще не настолько сошли с ума, чтобы становиться самоубийцами, занимаясь подобными вопросами всерьез", – сказал Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik.