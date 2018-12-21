Скорик о вакцинации против гриппа в Абхазии: навязывать не пришлось

"На данный период времени в Абхазии ситуация по гриппу благополучна, ввиду того что в этом году успешно была проведена вакцинация от гриппа. Те вакцины, которые были приобретены Минздравом Абхазии -использованы, провакцинировано более 3000 человек. Люди самостоятельно обращались в поликлиники для того чтобы сделать вакцину. В этом году мы не навязывали, наше население, наконец, начало понимать, что легче защититься от инфекции ,чем ею болеть", - сказала Скорик.

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