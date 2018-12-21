18:33 21 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.01
  • EUR77.97
Поиск
Людмила Скорик
© Sputnik

Скорик о вакцинации против гриппа в Абхазии: навязывать не пришлось

Радио
Получить короткую ссылку
22 0 0

О том, как проходила вакцинация против гриппа в Абхазии, сколько людей приняло в ней участие, в эфире радио Sputnik рассказала главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

"На данный период времени в Абхазии ситуация по гриппу благополучна, ввиду того что в этом году успешно была проведена вакцинация от гриппа. Те вакцины, которые были приобретены Минздравом Абхазии -использованы, провакцинировано более 3000 человек. Люди самостоятельно обращались в поликлиники для того чтобы сделать вакцину.  В этом году мы не навязывали, наше население, наконец, начало понимать, что легче защититься от инфекции ,чем ею болеть", - сказала Скорик.  

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

По теме

Скорик о проверке туробъектов Абхазии: "я готовлю, как дома" - абсурд
Скорик о борьбе с комарами: ждем финансирования
Матуа: цель любой вакцины – безопасность
Теги:
вакцинация


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Символ наступающего года: милые свинки со всего света
Родился в рубашке: в Словакии водитель перевернулся на машине в воздухе и остался жив
Вмешательство высших сил: в Словакии водитель чудом выжил в аварии
Как распознать абхазский мандарин
Как распознать абхазский мандарин

Соцсети

Sputnikabkhazia