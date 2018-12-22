Агрба о нецензурной брани: абхазы не ругались на родном языке

"Фазиль Искандер в своем рассказе писал, что абхазы используют мат на языке своих великих соседей, на русском и турецком. Если даже мат очень резкий, он в какой-то мере нивелировался. Абхазы по поводу ругани, брани, были очень осторожными, потому что после мог блеснуть кинжал, выстрелить ружье. Многие думают, что у абхазов нет ругательных слов, но это не так. Абхазы всегда ограничивали себя в выражениях, и лишнего себе не позволяли", - рассказал Агрба.

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